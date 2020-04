PAS OP! Download Android 10-update Voor De Galaxy A70 Niet!

Samsung heeft een Android 10-update uitgerold naar de Galaxy A70, maar we raden af om de update op dit moment te downloaden. Verschillende gebruikers melden namelijk dat hun toestel niet meer functioneert na het installeren van de update.

Verschillende Galaxy A70-gebruikers die de One UI 2.0-update al hebben gedownload hebben last van een zeer ernstig probleem. Na de update lijkt de accu van het toestel namelijk leeg te zijn en opladen is vervolgens niet meer mogelijk. Hierdoor gaat de smartphone niet meer aan.

Het is inmiddels bekend wat de kritieke fout veroorzaakt. GalaxyClub laat weten dat de chip in de smartphone die nodig is voor het opladen van de accu niet in elke Galaxy A70 hetzelfde is. Op veel Galaxy A70-smartphones gaat het installeren van de update goed, maar op toestellen met de andere chipversie gaat dit niet goed. “Op dit moment lijkt de enige oplossing het vervangen van de chip en/of de print waar deze op zit al zijn er ook berichten dat het flashen van oudere Android 9-firmware helpt.“

via [AW]