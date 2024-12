“Samsung Galaxy S25 Vanaf 7 Februari Verkrijgbaar”

De Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra zijn volgens de geruchten vanaf 7 februari verkrijgbaar. Deze lanceringsdatum komt overeen met de vermoedelijke introductiedatum van 22 januari. De Galaxy S-smartphones verschijnen doorgaans namelijk enkele weken na de introductie op de markt.

Dat Samsung de Galaxy S25-serie in januari wil introduceren is geen nieuws meer. Een exacte datum heeft Samsung nog niet bekendgemaakt, maar de geruchten spreken over een introductie op 22 januari. Vanaf deze dag kun je direct een pre-order plaatsen, waarna de smartphones vanaf 7 februari worden geleverd en in de winkels te koop zijn. Samsung zou niet van plan zijn om de prijzen te verhogen, wat zou betekenen dat de Galaxy S25-serie dezelfde adviesprijzen meekrijgt als de Galaxy S24-serie. Mensen die een pre-order plaatsen krijgen meestal een leuk cadeautje, zoals een gratis setje draadloze oordopjes.

Er is nog wat onduidelijkheid over het aantal verschillende Galaxy S25-modellen. Zo verwachten we in ieder geval de reguliere Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Er gaan echter al geruime tijd geruchten rond over een “Galaxy S25 Slim“. Dit is, zoals de naam al doet vermoeden, een extra dunne uitvoering. We weten niet of Samsung de Galaxy S25 Slim ook al op 22 januari zal introduceren.

via [AW]