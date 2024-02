Motorola Edge 40 Pro Ontvangt Android 14-update

Motorola rolt een nieuwe update uit naar de Motorola Edge 40 Pro. De update werkt de software op de high-end smartphone bij naar Android 14. Android 14 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

In Nederland staat de Android 14-update klaar voor de Motorola Edge 40 Pro. De Edge 40 Pro is één van de 29 Motorola-smartphones die een update naar Android 14 krijgt. Na de installatie krijg je onder andere toegang tot meer privacy- en beveiliging-functies. Ook heeft de interface een kleine makeover gekregen en zijn er meer opties beschikbaar voor het personaliseren van het always-om scherm.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Motorola Edge 40 Pro.

via [droidapp]