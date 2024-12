Samsung Galaxy A55 Ontvangt Nieuwste Beveiligingsupdate

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A55. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van december 2024. Wel zo prettig, want de smartphone heeft de november-update nooit ontvangen.

De laatste beveiligingsupdate voor de Samsung Galaxy A55 installeerde de beveiligingspatch van oktober. De patch van november is nooit uitgerold, waardoor de beveiliging op de smartphone iets achter liep. Gelukkig lost Samsung deze achterstand nu op door zowel de november-patch als de december-patch in één grote update uit te rollen. In totaal bevat de update maar liefst 72 fixes voor Android OS en 21 fixes voor Samsung’s One UI-schil.

De update met versienummer A556BXXU6AXL2 is 300MB groot en zorgt ervoor dat de beveiliging van de Galaxy A55 weer helemaal up-to-date is. Naast een betere beveiliging kan de update ook stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengen. Heb jij de update nog niet ontvangen? Dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]