Samsung Tablets en Smartwatches Ontvangen Januari-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van januari 2026 uit naar meer apparaten. De update staat klaar voor verschillende tablets in de Tab A-serie en voor de Watch 6-smartwatches.

Het is inmiddels alweer februari, maar sommige apparaten van Samsung ontvangen nu de beveiligingspatch van vorige maand. De januari-update is te downloaden op de onderstaande tablets en smartwatches en brengt naast beveiligingsverbeteringen ook verbeterde stabiliteit en betrouwbaarheid met zich mee.

– Samsung Galaxy Tab A11+

– Samsung Galaxy Tab S10 Lite

– Samsung Galaxy Tab A9

– Samsung Galaxy Tab A9+

– Samsung Galaxy Watch 6

– Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van je apparaat.

via [droidapp]