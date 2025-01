Nieuwe Custom ROM LineageOS 22 Is Gebaseerd Op Android 15

LineageOS is een populaire custom ROM die al meer dan 8 jaar bestaat. Inmiddels is versie 22 geïntroduceerd, die is gebaseerd op Android 15. De nieuwste versie van de ROM brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De broncode van Android is open source. Dat wil zeggen dat iedereen de code kan gebruiken en dus aangepaste versies van Android kunnen maken. Zo’n aangepaste versie noemen we custom ROM. LineageOS is een van de populairste custom ROM’s, en deze week is versie 22 uitgebracht.

LineageOS 22 is gebaseerd op Android 15 en brengt verschillende nieuwe functies en aanpassingen met zich mee. Zo is versie 22 voorzien van een Material Design en een betere liggende modus voor tablets en vouwbare smartphones. Ook kun je gebruikmaken van Twelve, een nieuwe muziekspeler en een eigen PDF-lezer.

LineageOS 22 heeft ondersteuning voor meer dan 100 smartphones, inclusief de Google Pixel 9.

via [AW]