“Samsung Galaxy A26 Krijgt Dunnere Behuizing”

Samsung zal dit jaar verschillende nieuwe Galaxy A-smartphones introduceren, waaronder de Galaxy A26. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy A26 een dunnere behuizing dan zijn voorganger, maar ook een kleinere accu.

Over twee dagen zal Samsung de high-end Galaxy S25-serie introduceren, maar later dit jaar mogen we ook kennismaken met verschillende voordeligere smartphones. Een van deze smartphones is de Galaxy A26, die volgens de geruchten een dunnere behuizing krijgt dan zijn voorganger. Wel heeft dit gevolgen op de accucapaciteit van de smartphone.

Uit een onofficiële registratie blijkt dat de Galaxy A26 een 4565 mAh accu krijgt, terwijl de huidige Galaxy A25 beschikt over een 5000 mAh accu. Een kleinere accu resulteert doorgaans in een kortere accuduur, maar het is mogelijk dat nieuwe hardware, zoals een zuinigere processor, het verschil in accuduur minimaal maakt.

De behuizing van de Samsung Galaxy A26 zou 164 bij 77,5 bij 7,7 millimeter meten, waardoor de smartphone 0,6 millimeter dunner is dan zijn voorganger. Het scherm is 6,7-inch groot, wat iets groter is dan het 6,5-inch scherm van de Galaxy A25. Intern verwachten we een iets snellere processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Als laatste krijgt de smartphone een iets ander design, waarbij de camera’s aan de achterzijde dit keer in een ovalen camera-module zijn geplaatst. Bij de Galaxy A25 steken de lenzen los uit de behuizing.

Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar de Samsung Galaxy A25 verscheen op de markt voor 299 euro.

via [androidplanet]