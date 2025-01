“Gelekte Foto’s Tonen Zeer Dunne OnePlus Open 2”

Eerder deze week deelden wij een teaser die duidelijk maakte dat de OnePlus Open 2 een zeer dunne smartphone is. Nu zijn er ook echte foto’s opgedoken, die opnieuw laten zien hoe dun de opvolger van de OnePlus Open wordt.

De OnePlus Open 2 is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op de Oppo Find N5. De Find N5 richt zich op de Chinese markt, terwijl de OnePlus Open 2 in Europa en andere landen op de markt verschijnt. Van deze Oppo Find N5 zijn nu foto’s uitgelekt, waardoor we niet alleen meer te weten komen over de Find N5 maar ook over de OnePlus Open 2.

We zien drie foto’s. Op de eerste foto zien we de Oppo Find N5 dichtgeklapt in een hand. De dunne onderzijde van de smartphone is goed zichtbaar. Op een tweede foto zien we de behuizing naast twee muntjes. Naar verwachting zijn de Oppo Find N5 en OnePlus Open 2 opengeklapt ongeveer 4.5mm dun.

Op de derde foto zien we de achterzijde van de Oppo Find N5. De smartphone zit in een hoesje, waardoor veel details ontbreken, maar we zien wel een grote camera-module met daarin drie lenzen.

OnePlus Open 2 Specificaties

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Open 2 over een 8-inch 120Hz hoofdscherm en een 6,4-inch cover-scherm. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor met maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een 5900 mAh accu. De accu heeft een aanzienlijk hogere capaciteit dan de 4805 mAh accu in de originele OnePlus Open. De OnePlus Open 2 kan met 80W snelladen en beschikt aan de achterzijde over drie 50MP lenzen.

via [androidplanet]