Xiaomi 13 (Pro) Ontvangt Android 15-update

Xiaomi rolt een nieuwe update uit naar de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. Het gaat om de Android 15-update die niet alleen nieuwe functies met zich meebrengt, maar ook een nieuwe beveiligingspatch installeert.

De Android 15-update voor de Xiaomi 13 (Pro) werkt de software bij naar HyperOS 2.0.2.0. Deze schil van Xiaomi bevat verschillende verbeteringen zoals een aangepaste interface, een langere accuduur en het sneller starten van applicaties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van december 2024, die enkel tientallen kwetsbaarheden op de smartphone aanpakt zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Wanneer je de update kunt downloaden ontvang je een notificatie op je smartphone. Het kan echter een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, omdat Xiaomi updates in fasen uitrolt. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi 13 (Pro).

