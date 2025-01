Deze Samsung Galaxy S-smartphones Ontvangen Dit Kwartaal Android 15-update

Samsung heeft bekendgemaakt welke smartphones in de Galaxy S-serie nog dit kwartaal een update naar Android 15 ontvangen. De lijst van Samsung bevat alleen Galaxy S-smartphones, waardoor het nog onduidelijk is wanneer de Galaxy Z- en Galaxy A-toestellen een Android 15-update ontvangen.

Steeds meer smartphones worden bijgewerkt naar Android 15, maar de Galaxy S-smartphones van Samsung draaien nog op Android 14. De komende maanden zal Samsung echter een hoop Galaxy S-smartphones voorzien van Android 15. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk bekendgemaakt dat de onderstaande smartphones voor 31 maart een One UI 7-update ontvangen. One UI 7 is gebaseerd op Android 15.

– Samsung Galaxy S24, Plus en Ultra

– Samsung Galaxy S24 FE

– Samsung Galaxy S23, Plus en Ultra

– Samsung Galaxy S23 FE

– Samsung Galaxy S22, Plus en Ultra

– Samsung Galaxy S21 FE

– Samsung Galaxy S21, Plus en Ultra

Een exacte datum heeft Samsung niet gegeven, maar het is in ieder geval duidelijk dat alle smartphones over twee maanden zijn bijgewerkt. De Samsung Galaxy S25-serie, die Samsung later vandaag zal introduceren, draait uit de doos al op Android 15.

