Verschillende Garmin-smartwatches Crashen en Ervaren Bootloops

Verschillende smartwatches van Garmin hebben na het ontvangen van een recente update last van crashes en zogeheten bootloops. De exacte oorzaak van de crashes is nog onbekend, maar Garmin is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Gebruikers van onder andere de Garmin Forerunner 255, de Forerunner 265 en de Forerunner 955 melden dat hun smartwatch crasht en daarna opnieuw opstart, waarna ze een blauw driehoek te zien krijgen. De crash lijkt te ontstaan tijdens het vastleggen van GPS-activiteiten en sommige gebruikers zien geen herstelopties om hun Garmin-horloge na de crash te resetten.

We weten niet wat de exacte oorzaak is, maar we raden aan om tijdelijk geen GPS-sportactiviteiten vast te leggen. Ook kan het helpen om de smartwatch opnieuw op te starten door de powerknop lang ingedrukt te houden.

Garmin meldt via een supportpagina dat het op de hoogte is van de crashes en dat niet alleen gebruikers van een Forerunner-smartwatch problemen ervaren. Garmin ontvangt namelijk ook klachten van mensen met een Epix- en Fenix-horloge of een Vivoactive 5 en Venu 3. De problemen komen voor op smartwatches die draaien op Garmin OS-softwareversies: 21.22 (stabiel) en 21.14 (bèta).

via [techpulse]