“Alle Specificaties Van Nothing Phone (3a) Uitgelekt”

Nothing heeft op 4 maart tijdens het Mobile World Congress een evenement ingepland, waar de fabrikant naar verwachting de Nothing Phone (3a) zal introduceren. Via een onbekende bron zijn nu al de vermoedelijke specificaties opgedoken.

Nothing heeft zelf nog niet bekendgemaakt welke smartphone we op 4 maart te zien krijgen, maar volgens de geruchten gaat het om de Phone (3a). De Nothing Phone (3a) beschikt volgens de berichten over een 6,8-inch Full HD AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 8MP groothoeklens.

Ook heeft de smartphone een NFC-chip en opnieuw een Glyph-interface aan de achterzijde. De smartphone draait uit de doos op Android 15 met de Nothing OS 3.1-schil. Informatie over de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte hebben we echter nog niet. Ook weten we nog niet wat voor adviesprijs de Nothing Phone (3a) meekrijgt.

De specificaties van de Nothing Phone (3a) zijn gelekt door de onbekende bron Gadget Bits. Neem dit bericht daarom met een korrel zout.

via [androidplanet]