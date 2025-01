Camera-specs Van Samsung Galaxy S25 Edge Uitgelekt

Samsung heeft onlangs drie smartphones voor in de Galaxy S25-serie aangekondigd, maar de fabrikant komt later dit jaar ook nog met een vierde model. De Galaxy S25 Edge is een extra dun toestel waarvan nu enkele specificaties zijn uitgelekt.

Tijdens de Samsung Galaxy Unpacked presentatie eerder deze maand toonde Samsung enkele beelden van de Galaxy S25 Edge. Details zoals specificaties heeft Samsung nog niet bekendgemaakt, maar de beelden maakten wel duidelijk dat de extra dunne smartphone beschikt over twee camera’s aan de achterzijde, in plaats van drie.

Volgens een bron op X gaat het om een 200MP hoofdcamera en een 12MP ultragroothoeklens. De smartphone krijgt dus dezelfde groothoeklens als de reguliere Galaxy S25 en S25+, maar een telelens is niet aanwezig. De afwezigheid van een telelens is waarschijnlijk één van de redenen dat de Galaxy S25 Edge zoveel dunner is dan de andere Galaxy S25-smartphones. Eerdere geruchten spreken ook over een kleinere accu.

Samsung heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt, maar naar verwachting zal de lancering ergens in april plaatsvinden. Of de Galaxy S25 Edge ook naar Nederland komt is nog onduidelijk.

