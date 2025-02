Samsung Galaxy A54, Z Flip 4, Z Fold 4 En Tab S8-serie Ontvangen Februari-update

Steeds meer apparaten van Samsung ontvangen de beveiligingsupdate van februari. Zo staat de februari-update nu klaar voor de Galaxy A54, de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4 en de tablets in de Galaxy Tab S8-serie.

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy A54 (firmware A546BXXSBCYB1), de Galaxy Z Flip 4 (firmware F721BXXS9GYA5), de Galaxy Z Fold 4 (firmware F936BXXS9GYA5) en de Galaxy Tab S8-serie met 5G-ondersteuning. De update bestaat uit 35 fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en 7 fixes voor kwetsbaarheden in de One UI-schil. De update bevat geen nieuwe functies, maar is wel belangrijk om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen kwaadwillenden.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen op jouw smartphone of tablet? Dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, omdat updates doorgaans in fasen uitrollen.

via [galaxyclub]