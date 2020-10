Samsung Galaxy M11 Komt Naar Nederland Voor 159 Euro

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone geïntroduceerd voor de Nederlandse markt. De Samsung Galaxy M11 beschikt onder andere over een driedubbele camera en een grote accu en krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 159 euro.

In april van dit jaar introduceerde Samsung de Galaxy M11, maar toen verscheen de smartphone niet op de Europese markt. Daar komt nu verandering in, want Samsung heeft laten weten dat de Galaxy M11 deze maand in Nederland op de markt verschijnt in de kleuren zwart en blauw. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 159 euro.

De Samsung Galaxy M11 beschikt over een 6,4-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie en een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 450-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een zeer grote 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop zit een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 10 met de Samsungs One UI 2.0-schil.

via [AW]