Beelden Van Samsung Galaxy S24 FE Met Dunnere Schermranden Gelekt

Samsung werkt aan de opvolger van de Galaxy S23 FE en op het zijn internet zijn nu een aantal renders verschenen die de Samsung Galaxy S24 FE van alle kanten laat zien. De Galaxy S24 FE is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy S24 en is gemaakt voor mensen die een krachtige smartphone willen maar daarvoor niet de hoofdprijs willen betalen.

De FE-modellen van de Galaxy S-serie zijn high-end smartphones waarbij Samsung op een aantal vlakken heeft bezuinigd om de kosten lager te houden. Dit jaar kijken we uit naar de Samsung Galaxy S24 FE, die nu te zien is op de boven- en onderstaande renders. De renders zijn gedeeld door de website Giznext in samenwerking met tech-lekker OnLeaks.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy S24 FE een 6,5-inch scherm. Dit is een stukje groter dan het 6,2-inch scherm van de reguliere Galaxy S24 en een stukje kleiner dan het 6,7-inch scherm van de Galaxy S24 Plus. De beelden laten zien dat de schermranden van de Galaxy S24 FE een stuk dunner zijn dan die van de Galaxy S23 FE. De zijkanten van de smartphone zijn vlak en achterop zien we een driedubbele rear-camera. De camera-setup bestaat waarschijnlijk uit een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een telelens.

Verder zien we in het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera en aan de rechterzijde van de smartphone de volumeknoppen en de aan/uit-knop. De Galaxy S24 FE maakt volgens de geruchten net als de S24 en S24 Plus gebruik van een Exynos 2400-processor. In de VS is de smartphone uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk moeten we nog tot eind dit jaar wachten voordat de Galaxy S24 FE op de markt verschijnt.

via [androidplanet]