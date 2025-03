Huawei Introduceert Nieuwe Vouwbare Smartphone Huawei Pura X

Huawei heeft in thuisland China een opmerkelijke smartphone geïntroduceerd. Het gaat om de nieuwe vouwbare smartphone Huawei Pura X. De Pura X heeft een clamshell design, maar met een breder scherm dan gebruikelijk.

Wanneer consumenten een vouwbare smartphone kopen kiezen ze doorgaans voor een groot “Fold“-design of een langwerpig “Flip”-design. Huawei heeft nu echter een smartphone geïntroduceerd die qua vormgeving tussen de Fold- en Flip-smartphones geplaatst kan worden. De Huawei Pura X heeft namelijk een langwerpig scherm met een bredere beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 2120×1320 pixels. Volgens Huawei is dit de ideale beeldverhouding voor het lezen van teksten en het kijken van video’s.

De Huawei Pura X heeft een scharnier aan de linkerzijde. Opengevouwen kun je gebruikmaken van een 6,3-inch 120Hz OLED-scherm. De smartphone heeft echter ook een coverscherm. Dit scherm is 3,5-inch groot en kun je bijvoorbeeld gebruiken om notificaties te lezen of een telefoongesprek op te nemen zonder de smartphone te openen. Intern vinden we een Kirin 9020-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4720mAh accu met ondersteuning voor 60W snelladen. De driedubbele camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3,5x optische zoom. Selfies maak je met een 10,7MP camera.

De Huawei Pura X verschijnt alleen in China op de markt voor een adviesprijs van 7499 yuan. Dit is omgerekend iets meer dan 950 euro.

via [tweakers]