Deze Samsung-smartphones Ontvangen Android 15-update

Onlangs schreven wij dat Samsung op 7 april eindelijk begint met de uitrol van de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15. Samsung heeft nu ook bekendgemaakt dat de One UI 7-update in ieder geval naar 34 toestellen zal worden uitgerold.

Samsung heeft op een perspagina van Samsung Singapore een overzicht geplaatst van toestellen die worden bijgewerkt naar One UI 7. Wij hebben deze toestellen hieronder op een rijtje gezet. Het is belangrijk om te weten dat de lijst nog niet compleet is, aangezien Galaxy A-smartphones nog ontbreken. We verwachten dat Samsung de lijst later zal uitbreiden. Op dit moment draaien alleen de Galaxy S25-smartphones op Android 15 met de One UI 7-schil.

Galaxy S Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra Galaxy S23 FE Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra Galaxy S21 FE



Galaxy Z foldables Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3



Galaxy Tab Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra Galaxy Tab S9, Tab S9+ en Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE+ Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra Galaxy Tab S6 Lite



via [droidapp]