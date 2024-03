OnePlus Nord 4 Te Zien Op Live Foto’s

Nadat onlangs al de OnePlus Nord CE 4 voorbijkwam in het geruchtencircuit, krijgen we nu ook de Nord 4 te zien. Live foto’s tonen de smartphone van de voor- en achterkant. OnePlus zal de Nord 4 in China introduceren onder de naam Ace 3V.

Niet lang geleden dook een render op waarop de camera-module van de OnePlus 13 te zien zou zijn. Uit nieuwe foto’s kunnen we opmaken dat die render niet bij de OnePlus 13 hoorde, maar bij de OnePlus Nord 4. De foto’s tonen ook de voorkant van de smartphone. De Nord 4 lijkt zeer dunne schermranden te krijgen.

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus Nord 4 een 1,5K OLED-scherm, een Snapdragon 7+ Gen 3-processor en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]