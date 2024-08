Vouwbare Huawei Nova Flip Aangekondigd

Huawei heeft een nieuwe vouwbare smartphone met clamshell design aangekondigd. De Huawei Nova Flip is eerst voor de Chinese markt aangekondigd, waar de smartphone in verschillende kleuren verkrijgbaar is voor een vanafprijs van omgerekend zo’n 685 euro.

De Huawei Nova Flip is een voordelige vouwbare smartphone met een 6,94-inch hoofdscherm en een vierkant 2,4-inch coverscherm voor het tonen van notificaties, de tijd en widgets. Het hoofdscherm heeft een full hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De Nova Flip weegt 195 gram en is 6,9 millimeter dun.

De smartphone beschikt verder over een Kirin 8000-processor, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De smartphone draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS en is verkrijgbaar in de kleuren groen, roze, wit en zwart.

In China kost de Huawei Nova Flip omgerekend 685 euro (256GB), 730 euro (512GB) of 835 euro (1TB). Informatie over een Europese lancering hebben we niet, maar mocht de Nova Flip in Europa op de markt verschijnen dan zal de adviesprijs vanwege de importkosten en belastingen een stuk hoger uitvallen.

via [androidplanet]