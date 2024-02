Oppo Stopt NIET Met Opvouwbare Smartphones

Oppo is niet van plan om te stoppen met de productie van opvouwbare smartphones. Dit blijkt uit een reactie van de fabrikant op een eerder gerucht. Volgens dat gerucht zouden zowel Oppo als Vivo van plan zijn om zich terug te trekken van deze markt.

Eerder schreven wij dat Oppo en Vivo willen stoppen met de ontwikkeling van opvouwbare smartphones, omdat de verkoopcijfers van de huidige vouwbare smartphones tegenvallen, met een verlies als gevolg. Oppo schuift dit gerucht nu echter aan de kant met de volgende reactie.

Oppo’s toewijding aan de voortdurende ontwikkeling van opvouwbare smartphone technologie blijft onveranderd.

De Oppo Find N3 krijgt dus gewoon een opvolger. Dat is goed nieuws, want de vouwbare smartphones van Oppo zijn goede toestellen. Wel zijn de vouwbare smartphones van Oppo helaas moeilijk verkrijgbaar in ons land. We hopen dat Oppo zijn vouwbare apparaten in de toekomst ook voor de Nederlandse markt zal introduceren, want concurrentie is goed voor de consument.

Als alternatief kunnen wij in Nederland wel kiezen voor de OnePlus Open, een vrijwel één op één kopie van de Oppo Find N3 voor de Aziatische markt.

via [AW]