“Motorola Moto G56 Volledig Uitgelekt”

Motorola werkt aan een nieuwe voordelige smartphone waarvan nu alle specificaties zijn uitgelekt. In dit artikel zetten wij alle specificaties van de Motorola Moto G56 op een rijtje.

Nadat Motorola onlangs de vouwbare RAZR 60– en high-end Edge 60-smartphones introduceerde, kunnen we binnenkort kennismaken met de voordelige Moto G56. De goedgeïnformeerde bron EvLeaks heeft nu echter alle specificaties van de smartphone al met ons gedeeld.

De Motorola Moto G56 beschikt over een 6,72-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een MediaTek Dimensity 7060-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De smartphone heeft een stevige behuizing met een IP68/IP69-rating en een militaire (MIL-STD-810H) rating. De uitvoering met 4GB werkgeheugen ontvangt één OS-update en drie jaar beveiligingsupdates, terwijl de uitvoering met 8GB werkgeheugen kan rekenen op twee OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De Moto G56 draait uit de doos op Android 15.

Een exacte releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar de Motorola Moto G56 verschijnt op de markt in vier verschillende kleuren en kost waarschijnlijk zo’n 250 euro.

via [androidplanet]