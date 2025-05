YouTube Duo: YouTube Werkt Aan Abonnement Voor Koppels

YouTube test een nieuw abonnement die speciaal is gemaakt voor koppels en huisgenoten. Het YouTube Duo-abonnement is te gebruiken door twee mensen die op hetzelfde adres wonen.

Op YouTube kun je een Premium-abonnement afsluiten wanneer je geen advertenties wilt zien en YouTube-video’s offline wilt opslaan. YouTube Premium voor één account kost in Nederland 13,99 euro per maand. Voor 25,99 euro kun je een Familie-abonnement afsluiten voor 6 personen. In verschillende landen test YouTube nu een derde abonnement voor twee personen. Hoeveel een YouTube Duo-abonnement in Nederland gaat kosten is nog onduidelijk, maar de prijs zal waarschijnlijk ergens halverwege de 13,99 en 25,99 euro uitkomen.

YouTube Duo is gemaakt voor koppels of twee personen die op hetzelfde adres wonen. Met de aanschaf van één YouTube Duo-abonnement ben je straks voordeliger uit dan wanneer je twee losse Premium-abonnementen aanschaft. Wanneer het abonnement naar Nederland komt is echter nog onduidelijk. YouTube test het abonnement momenteel in een beperkt aantal landen.

YouTube is overigens niet de enige dienst die een Duo-abonnement heeft geïntroduceerd. Zo heeft muziek streamingdienst Spotify al langer een Duo-abonnement beschikbaar.

via [AW]