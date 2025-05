Samsung Galaxy A54 Ontvangt Android 15 Met One UI 7-schil

Er staat een nieuwe update klaar voor de mid-range Samsung Galaxy A54. Het gaat om de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15. Ook brengt de update een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Samsung rolt de One UI 7-update naar steeds meer toestellen uit. Nadat de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil eerder al uitrolde naar de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant, is de update nu ook voor steeds meer mid-range smartphones beschikbaar. Zo staat de update nu klaar voor de Galaxy A54.

De One UI 7-update installeert de beveiligingspatch van mei 2025, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is. Ook brengt de update een vernieuwde layout en verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder de Now Bar, de optie om verticaal door apps te scrollen en een vernieuwde camera-app.

De update rolt in fasen uit naar de Samsung Galaxy A54. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “instellingen” -> “software-update“. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. De update is meer dan 3500MB groot, dus we raden aan om de update via WiFi te downloaden als je een beperkte databundel hebt.

via [droidapp]