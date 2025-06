Samsung Galaxy A33 en Galaxy A15 Ontvangen Android 15-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A33 en de Galaxy A15. In beide gevallen gaat het om de Android 15-update, die verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt.

Nadat Samsung een aantal dagen geleden Android 15 al uitrolde naar de Galaxy A34 en A16, staat dezelfde update nu ook klaar voor de vorige generatie. De Android 15-update met de One UI 7-schil heeft firmwareversie A336BXXUDFYE3 (Galaxy A33) en A155FXXU6CYE6 (Galaxy A15) gekregen. Na de installatie van deze update kun je onder andere verticaal door het app-scherm scrollen, de Now Bar op het vergrendelscherm gebruiken en met de knop aan de zijkant snel Google’s Gemini-assistent starten. Ook heeft de interface een makeover gekregen en installeert de update een vernieuwde camera-app.

Het kan een aantal dagen duren voordat de One UI 7-update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen melding ontvangen op je Galaxy A33 of A15? Dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

