Marketingafbeeldingen Tonen Fairphone 6 Van Alle Kanten

Fairphone brengt dit jaar de zesde generatie van zijn smartphone op de markt en volgens de laatste geruchten kiest de Nederlandse fabrikant dit keer voor een ander design. Op de onderstaande afbeeldingen zien we hoe de Fairphone 6 er uit komt te zien.

De beelden zijn gedeeld door tech-lekker Roland Quandt van WinFuture. Volgens de bron bestaat de achterzijde uit twee delen, die los verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, wit en groen. Het is mogelijk om verschillende kleuren met elkaar te combineren om zo een wat uniekere uitstraling te creëren. Ook valt op dat de smartphone aan de zijkant beschikt over een fysieke knop. Waarvoor deze gele knop precies dient weten we nog niet.

In het onderste paneel aan de achterzijde vinden we een 4415mAh accu. Deze zit met schroeven vast en is daardoor eenvoudig te verwijderen. Ook veel andere onderdelen van de Fairphone 6 kun je eenvoudig losmaken. Verder verwachten we een 6,31-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB uitbreidbaar opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een vernieuwde 50MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens.

De officiële introductie van de Fairphone 6 zal vermoedelijk op 25 juni plaatsvinden. Volgens de geruchten verschijnt de smartphone voor 549 euro op de markt. Dit is een stuk voordeliger dan de Fairphone 5, die voor 699 euro op de markt verscheen.

via [tweakers]