Samsung Galaxy A52 Ontvangt Android 14-update

Nadat Samsung onlangs al een Android 14-update uitrolde naar de Galaxy A52s, staat de nieuwste versie van Android nu ook klaar voor de Galaxy A52. De update rolt in fasen uit en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De update voor de Galaxy A52 is meer dan 2GB groot en brengt Android 14 samen met de One UI 6-schil met zich mee. Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van december 2023, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is.

Android 14 met de One UI 6-schil brengt onder andere een aangepaste interface met een nieuw Quick Panel, een nieuw weer-widget en een uitgebreidere vergrendelscherm met zich mee. Ook kun je gebruikmaken van meer privacy- en beveiligingsopties en kun je rekenen op stabiliteitsverbeteringen.

Je ontvangt een notificatie zodra je de Android 14-update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. In de instellingen selecteer je ‘Software-update’ -> ‘Downloaden en installeren’. Naar verwachting is de Android 14-update de laatste grote update die de Samsung Galaxy A52 ontvangt.

via [androidplanet]