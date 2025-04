Oppo Introduceert Stevige En Voordelige Oppo A5 Pro 5G

Oppo heeft in Nederland een nieuwe smartphone aangekondigd. We maken kennis met de Oppo A5 Pro 5G, een voordelige smartphone met een stevige behuizing die vanaf 11 april verkrijgbaar is voor 299 euro.

Ben je opzoek naar een nieuwe smartphone met een waterdichte behuizing voor weinig geld? Dan is de Oppo A5 Pro 5G misschien een optie. De smartphone beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een wat magere resolutie van 1604 bij 720 pixels en een piekhelderheid van 1000 nits. De behuizing is IP69/68/66 water- en stofbestendigheid en heeft een schokbestendigheid van militaire kwaliteit, zo laat de fabrikant weten via een persbericht. De behuizing is nog geen 8mm dik.

Intern beschikt de Oppo A5 Pro 5G over een MediaTek Dimensity 6300-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5800 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP portretlens.

De smartphone is vanaf 11 april verkrijgbaar in twee verschillende kleuren. Je kunt kiezen voor het Olive Green model met een vegan leren achterzijde of de Black Brown uitvoering met een matte afwerking. De Oppo A5 Pro 5G via de OPPO e-store en andere kanalen voor 299 euro.