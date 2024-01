Specificaties Van Huawei P70 Opgedoken

Huawei werkt aan een nieuwe vlaggenschip-smartphone waarvan in het geruchtencircuit verschillende specificaties zijn opgedoken. De smartphone krijgt onder andere een 50MP hoofdcamera met een variabel diafragma.

Naar verwachting zal Huawei de P70 ergens in de komende maanden introduceren voor de Chinese markt, waarna de smartphone een paar maanden later buiten China zal worden uitgebracht. Geruchten spreken over de aanwezigheid van een 6,7-inch OLED-scherm met een 1.5K resolutie, een Kirin 9010-processor en een 5000mAh accu. De Huawei P70 krijgt een 50MP hoofdcamera met een 1/1,3-inch sensor en een een variabel diafragma. Hiervan kunnen we mooie resultaten verwachten, ook in omgevingen met weinig licht.

Het is belangrijk om te weten dat Huawei-smartphones geen toegang hebben tot Google-diensten zoals de Play Store, Maps, Gmail en YouTube. Inplaats daarvan kunnen gebruikers Huawei’s eigen alternatieven gebruiken.

