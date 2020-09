“Render Toont OnePlus 8T Met Vierdubbele Camera”

Een doorgaans goedgeïnformeerde bron heeft renders gedeeld waarop we de OnePlus 8T zien. De renders tonen een aantal interessante details van de OnePlus 8T, die OnePlus waarschijnlijk binnen korte tijd officieel zal introduceren.

De onderstaande renders zijn online gezet door PriceBaba in samenwerking met de tech-lekker OnLeaks. Volgens de geruchten is OnePlus van plan om dit keer slechts één uitvoering van de vlaggenschip-smartphone op de markt te brengen. Een OnePlus 8T Pro zou dit keer niet op het schema staan.

De renders tonen dat de OnePlus 8T qua uiterlijk heel veel lijkt op de OnePlus 8. Het 6,55-inch scherm vult vrijwel de gehele voorkant en heeft in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Het scherm heeft volgens de geruchten een hogere verversingssnelheid van 120Hz. Achterop zien we nu een vierdubbele camera in plaats van een driedubbele camera. Het zou gaan om een 48MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Intern verwachten we een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen. De OnePlus 8T draait vermoedelijk uit de doos al op Android 11. OnePlus zal de smartphone waarschijnlijk eind deze maand of begin volgende maand introduceren.

via [androidplanet]