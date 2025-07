Motorola Edge 50 Neo en Razr 60 Ultra Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Motorola rolt een nieuwe update uit naar twee verschillende smartphones. In beide gevallen gaat het om een beveiligingsupdate, maar het gaat niet om dezelfde beveiligingspatch.

Gebruikers van de Motorola Edge 50 Neo kunnen nu de beveiligingsupdate van juni 2025 downloaden. Deze update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Er staat ook een update klaar voor de vouwbare Motorola Razr 60 Ultra, maar deze update installeert de nieuwere juni-patch.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

via [droidapp]