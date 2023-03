Xiaomi Mi 11 Lite En 11T (Pro) Ontvangen Android 13-update

Xiaomi heeft een nieuwe update uitgerold naar de Xiaomi Mi 11 Lite, de Mi 11T en de Mi 11T Pro. De update installeert Android 13 samen met de MIUI 14-schil. Ook brengt de update een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Nadat Xiaomi eerder deze week al een lijst deelde met daarop alle Xiaomi-smartphones die een update naar MIUI 14 krijgen, rolt de fabrikant de update nu uit naar de Mi 11 Lite en de Mi 11T (Pro). De MIUI 14-schil is gebaseerd op Android 13 en brengt een hoop aanpassingen en nieuwe functies met zich mee. Ook installeert de update de beveiligingspatch van januari 2023. Uit meldingen van consumenten blijkt dat de MIUI 14-update ook al in Nederland is aangekomen.

De update is maar liefst 3,6GB groot. Daarom raden wij aan om de update via WiFi te downloaden. Na de installatie van de update krijg je onder andere meer privacy-opties, meer kleuropties voor het Material You-design en de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken. Ook hebben de systeem-apps een update gekregen en zijn er verbeteringen op de achtergrond doorgevoerd.

De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]