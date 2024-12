Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt One UI 6-update

Samsung rolt een grote update uit naar een oudere smartwatch van de fabrikant. Gebruikers van de Galaxy Watch 4 kunnen nu namelijk de One UI 6-update downloaden. De update brengt verschillende nieuwe functies naar de smartwatch.

Nadat Samsung de One UI 6-update eerder al uitrolde naar de Galaxy Watch 6 en Watch 5, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy Watch 4. De update is 1,8GB groot en brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder de beveiligingspatch van oktober, een aangepast design en een snellere gebruikerservaring.

Ook krijg je toegang tot “energiescore“, die een score geeft op basis van verschillende factoren zoals slaap, dagelijkse activiteit en hartslag. Verder zijn er nieuwe watchfaces aanwezig en kun je de Galaxy Watch 4 bedienen met gebaren.

Je kunt de update op de Samsung Galaxy Watch 4 downloaden via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren” of via de Galaxy Wearable-app op je smartphone.

via [androidplanet]