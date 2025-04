Poco M7 Pro Aangekondigd In Nederland Voor 239 Euro

Poco heeft in Nederland een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Poco M7 Pro is vanaf eind april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 239 euro. Voor dit bedrag krijg je een dunne smartphone met een 6,67-inch scherm en een 50MP hoofdlens. Als je nu een bestelling plaatst krijg je 40 euro korting.

De Poco M7 Pro beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een piekhelderheid van 2100 nits, een MediaTek Dimensity 7025 Ultra-processor met ondersteuning voor 5G, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5110 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 20MP selfie-camers en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Deze lens heeft OIS en 2x in-sensor zoom.

De Poco M7 Pro is 7,6 millimeter dun en is vanaf eind deze maand verkrijgbaar. Je kunt de smartphone nu echter al bestellen via verschillende webwinkels, waaronder Bol.com. De Poco M7 Pro heeft een adviesprijs van 239,90 euro, maar is tijdens de early-birds sale te bestellen voor 199,90 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen, zilver en paars.