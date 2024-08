Ook Samsung Galaxy Z Fold 6 Ondergaat Duurzaamheidstest

Nadat YouTuber Zack Nelson, van het YouTube-kanaal JerryRigEverything, onlangs al een duurzaamheidstest van de Galaxy Z Flip 6 uitvoerde, krijgen we nu ook te zien hoe de Galaxy Z Fold 6 dezelfde testen doorstaat. In de onderstaande video voert Zack onder andere een krastest, vuurtest en buigtest uit.

Samsung heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de zesde generatie van de Galaxy Z Fold-serie, wat moet resulteren in een stevigere smartphone. In de onderstaande video zien we wat hiervan de resultaten zijn. Zoals gebruikelijk is het vouwbare scherm gevoelig voor krassen, maar tijdens de buigtest zien we dat de scharnier en behuizing sterk zijn.

Na het uitvoeren van deze testen haalt Zack het scherm van de smartphone om te zien hoe de Galaxy Z Fold 6 er van de binnenkant uit ziet.