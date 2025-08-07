Samsung Galaxy Note 20 Ontvangt Geen Updates Meer

Samsung heeft de softwareondersteuning voor de laatste Galaxy Note-smartphone officieel beëindigd. De Samsung Galaxy Note 20 verscheen in 2020 op de markt en Samsung beloofde bij de lancering vijf jaar lang beveiligingsupdates uit te rollen.

De Samsung Galaxy Note 20 heeft vorige week de beveiligingsupdate van juli 2025 ontvangen en dit is waarschijnlijk de laatste update die de smartphone ontvangt. Samsung beloofde bij de lancering van de smartphone namelijk drie OS-updates (tot Android 13) en vijf jaar beveiligingsupdates. Met de uitrol van de juli-patch komt de vijf jaar ondersteuning tot een einde.

De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra verschenen op 20 augustus 2020 in Nederland op de markt voor 1049 euro en 1299 euro. De smartphones beschikken over een 6,7-inch en 6,9-inch scherm en werden geleverd met de bekende S Pen (stylus). De Note-serie heeft ervoor gezorgd dat smartphones met grote schermen aan populariteit toenamen, waardoor vrijwel alle smartphones tegenwoordig een scherm hebben met een formaat van boven de 6-inch.

