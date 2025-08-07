“Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 en Buds 2a Zijn Pas In Oktober Verkrijgbaar”

Google zal op 20 augustus een hoop nieuwe producten introduceren, waaronder de Pixel 10-serie, een nieuwe smartwatch en een nieuw setje draadloze oordopjes. Volgens de laatste geruchten verschijnen een aantal van deze producten echter pas in oktober op de markt.

De doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture schrijft dat de Google Pixel 10 Pro Fold, de Buds 2a en de Pixel Watch 4 in oktober op de markt verschijnen, ondanks dat Google de producten al op 20 augustus zal introduceren. De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL verschijnen wel vlak na de introductie op de markt, namelijk op 28 augustus.

Door problemen in de toeleveringsketen zouden de Pixel 10 Pro Fold, Buds 2a en Watch 4 pas vanaf 9 oktober 2025 beschikbaar komen. Er zijn dus geen problemen met de producten zelf. Het is echter onduidelijk wat de exacte toeleveringsproblemen zijn. De officiële introductie van alle nieuwe Pixel-producten zal op 20 augustus plaatsvinden, dus we kunnen over twee weken alle details met jullie delen.

via [AW]