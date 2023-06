Dit Is Het Updatebeleid Voor Sony’s Nieuwe Xperia-smartphones

Sony heeft tegenover droidapp laten weten welk updatebeleid  het bedrijf hanteert voor de nieuwe Xperia 10 V en Xperia 1 V. Het valt op dat de smartphones veel minder lang updates krijgen dan de smartphones van concurrerende fabrikanten.

Toen Sony de Xperia 10 V en Xperia 1 V introduceerde was het nog onduidelijk welke updates consumenten konden verwachten. Nu heeft Sony echter meer duidelijkheid gegeven. Beide toestellen krijgen even lang ondersteuning. In dit geval gaat het om drie jaar beveiligingsupdates en slechts twee grote Android-updates. Aangezien beide toestellen uit de doos draaien op Android 13, kunnen gebruikers dus nog rekenen op een update naar Android 14 en Android 15.

Sony zal later dit jaar ook nog de Sony Xperia 5 V introduceren en we gaan er van uit dat hiervoor hetzelfde updatebeleid geldt. De lengte van Sony’s software-ondersteuning is kort in vergelijking met merken als Samsung, Google of OnePlus. Zo krijgen zelfs nieuwe mid-range smartphones van Samsung vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. We hopen dat Sony zich in de toekomst bedenkt en minimaal een jaar langer updates zal uitrollen.

via [droidapp]