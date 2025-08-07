Google Pixel-smartphones Ontvangen Augustus-update

Google heeft weer een nieuwe beveiligingspatch uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. De beveiligingspatch van augustus is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer.

Het is inmiddels alweer augustus en dus is het tijd voor een nieuwe beveiligingsupdate. De beveiligingspatch van augustus staat nu klaar voor 16 verschillende Pixel-apparaten. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. Als we kijken naar de changelog zien we dat de update ook algemene stabiliteitsverbeteringen bevat en bugfixes met zich meebrengt voor problemen met de donkere modus en de navigatie knoppen.

Changelog General improvements for system stability and performance in certain conditions*[1]



User Interface

Fix for an issue where the scheduled dark theme was not working in certain conditions*[1]

Fix for issues with 3-button navigation and gesture navigation in certain conditions*[1]

De beveiligingsupdate van augustus staat klaar voor de onderstaande smartphones en tablets:

– Pixel 6: (BP2A.250605.031.A5)

– Pixel 6 Pro: (BP2A.250605.031.A5)

– Pixel 6a: (BP2A.250705.008.A1)

– Pixel 7: (BP2A.250805.005)

– Pixel 7 Pro: (BP2A.250805.005)

– Pixel 7a: (BP2A.250805.005)

– Pixel Tablet: (BP2A.250805.005)

– Pixel Fold: (BP2A.250805.005)

– Pixel 8: (BP2A.250805.005)

– Pixel 8 Pro: (BP2A.250805.005)

– Pixel 8a: (BP2A.250805.005)

– Pixel 9: (BP2A.250805.005)

– Pixel 9 Pro: (BP2A.250805.005)

– Pixel 9 Pro XL: (BP2A.250805.005)

– Pixel 9 Pro Fold: (BP2A.250805.005)

– Pixel 9a: (BP2A.250805.005)

via [droidapp]