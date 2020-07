Beveiligingspatch Juli 2020 Komt Binnen Op Google Pixel-smartphones

Google heeft deze week weer een nieuwe beveiligingspatch uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. De patch van juli 2020 dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Samsung rolde de beveiligingspatch van juli een aantal dagen geleden al uit naar verschillende populaire smartphones, maar Google heeft de patch nu officieel gelanceerd. De patch is beschikbaar voor de Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 en Pixel 4 XL. De patch rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

Zoals gewoonlijk zorgt de maandelijks patch alleen voor een verbeterde beveiliging. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd. Je ontvangt een notificatie als de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via ‘Systeem‘ -> ‘Geavanceerd‘ -> ‘Systeemupdate‘ -> ‘Controleren op update‘.

via [androidplanet]