“Samsung Brengt Volgend Jaar Toch Plus-model Van Galaxy S26 Op De Markt”

Volgens The Elec is Samsung van plan om volgend jaar toch een Plus-model van zijn vlaggenschip-smartphone te introduceren. Eerdere berichten beweerden dat Samsung de Galaxy S26 Plus zou vervangen met de S26 Edge, maar vanwege tegenvallende verkoopcijfers van de S25 Edge komt Samsung nu terug op dit besluit.

De bron The Elec schrijft dat Samsung is begonnen met de ontwikkeling van de Galaxy S26+. Aan het begin van dit jaar was Samsung dit nog niet van plan, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant is van gedachten veranderd na de tegenvallende verkoop van de zeer dunne Galaxy S25 Edge. Oorspronkelijk zou Samsung alleen de reguliere S26, de S26 Ultra en de S26 Edge willen introduceren, maar daar zal de fabrikant nu dus toch een Plus-model aan toevoegen.

De Samsung Galaxy S25 Edge verscheen in mei van dit jaar op de markt. Een maand na de lancering daalden de verkoopcijfers al aanzienlijk, aldus The Elec. Samsung zou daardoor tussen september en december ongeveer 300.000 Galaxy S25 Edge-toestellen willen produceren. In dezelfde periode zal de fabrikant ongeveer 500.000 Galaxy S25+-exemplaren, 2,9 miljoen reguliere Galaxy S25-exemplaren en maar liefst 3,4 miljoen Galaxy S25 Ultra-toestellen produceren. In verhouding met de andere Galaxy S25-modellen is de S25 Edge dus niet erg populair.

via [tweakers]