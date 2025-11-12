Renders Van Samsung Galaxy S26 Plus Gelekt

Samsung brengt in het eerste kwartaal van 2026 de Galaxy S26-serie op de markt en in het geruchtencircuit zijn nu haarscherpe renders opgedoken van de Samsung Galaxy S26 Plus.

Lang was onduidelijk of Samsung een Plus-model van de Galaxy S26 op de markt zou brengen, maar volgens de laatste geruchten bestaat de Galaxy S26-serie weer gewoon uit een reguliere Galaxy S26, een S26 Plus en een S26 Ultra. De goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft nu enkele renders gedeeld waarop de Galaxy S26 Plus van alle kanten te zien is.

De Samsung Galaxy S26 Plus lijkt veel op zijn voorgangers, met opnieuw een plat scherm, vlakke zijkanten en afgeronde schermhoeken. Achterop vinden we drie camera’s in een nieuwe langwerpige camera-module. Een dergelijke module zagen we eerder op de Galaxy Z Fold 7 en S25 Edge. Het scherm is net als die van de Galaxy S25 Plus 6,7-inch groot en de behuizing is 7,35 millimeter dik.

Op de beelden van OnLeaks zien we de Galaxy S26 Plus in verschillende kleuren, maar de kleuren en materialen zijn nog niet definitief. Het is daarom nog onduidelijk in welke kleuren de smartphone op de markt verschijnt en of de smartphone over een glazen achterkant en metalen zijkanten beschikt.

