Beelden En Specificaties Nothing Ear en Ear (a) Uitgelekt

Nothing zal op 18 april twee setjes draadloze oordopjes introduceren. In het geruchtencircuit zijn de nieuwe Nothing Ear en Ear (a) ruim een week voor de officiële introductie al volledig uitgelekt, inclusief specificaties, beelden en prijzen.

De fabrikant Nothing maakt naast smartphones ook enkele accessoires, waaronder draadloze oordopjes. De eerste Nothing Ear-oordopjes verschenen in 2021 op de markt en in 2023 bracht de fabrikant de Ear (2) uit. Op 18 april zal de fabrikant de opvolger van de Ear (2) introduceren, maar ook een voordeliger setje met de naam Ear (a).

De nieuwe Nothing Ear-oordopjes lijken erg veel op de huidige Ear (2). De oordopjes zijn uitgerust met een stof- en waterdichte behuizing (IP54), hebben ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking en gaan 7,5 uur mee op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je 33 uur naar muziek luisteren. Dankzij ondersteuning voor snelladen kun je na slechts 10 minuten laden weer 10 uur van muziek genieten.

Het bedienen van de oordopjes is mogelijk via de Nothing X-app of door in de steeltjes van de oordopjes te knijpen. De nieuwe Nothing Ear kost naar verwachting 150 euro.

De goedkopere Nothing Ear (a) kost volgens de geruchten ongeveer 100 euro. Net als de duurdere oordopjes beschikt de Ear (a) over actieve ruisonderdrukking, ondersteuning voor snelladen en de mogelijkheid om twee apparaten tegelijkertijd te verbinden. Het verschil vinden we waarschijnlijk in de audiokwaliteit en het ontwerp.

Zo zien we dat de oplaadcase een totaal ander design krijgt, met veel meer rondingen. Ook is de Nothing Ear (a) verkrijgbaar in de kleur geel, terwijl de reguliere Nothing Ear alleen in het zwart en wit op de markt verschijnt.

