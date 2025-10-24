OnePlus Deelt Camera-specs Van OnePlus 15

De introductie van de OnePlus 15 zal over een paar dagen officieel plaatsvinden, maar veel details over de vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al gedeeld of uitgelekt. Dit keer deelt de president van OnePlus China informatie over de camera-setup van de OnePlus 15.

Eerder deelde OnePlus al dat de OnePlus 15 beschikt over een zeer grote 7300 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Ook is duidelijk dat de smartphone is uitgerust met een nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en dat het scherm een 165Hz verversingssnelheid heeft. Li Jie, de president van OnePlus China, heeft nu ook laten weten dat de OnePlus 15 beschikt over drie 50 megapixel lenzen. Het gaat om een hoofdlens, een groothoeklens en een periscoop telelens met 3,5x optische zoom. De hoofdcamera heeft ondersteuning voor 4K 120fps Dolby-Video.

De Chinese introductie van de OnePlus 15 zal op 27 oktober plaatsvinden. De smartphone verschijnt dan eerst op de markt in thuisland China. De OnePlus 15 komt ook naar Europa, maar het is nog onduidelijk wanneer de Europese introductie zal plaatsvinden. Geruchten spreken over een internationale introductie in november.