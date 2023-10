Review Oppo Reno10 Pro: Prachtige Smartphone Met Paar Beperkingen!

Oppo brengt elk jaar meerdere smartphones uit in verschillende prijsklassen. De afgelopen maand heb ik de Oppo Reno10 Pro full-time in gebruik genomen en in deze review gaan we wat dieper in op de plus- en minpunten van dit toestel. De Reno10 Pro heeft een mooie uitstraling met een prachtig display, goede camera en uitstekende accu, maar er zijn ook een paar features die we missen op dit toestel.

Inhoud

Voordat we de voor- en nadelen van de Oppo Reno10 Pro bespreken, kijken we eerst even naar de inhoud van de verpakking. Hier komen we gelijk een pluspunt tegen, want Oppo levert de Oppo Reno10 Pro namelijk samen met een 80W snellader. Veel fabrikanten doen tegenwoordig geen oplader meer in de verpakking, dus dit is mooi meegenomen. Daarnaast vinden we in de doos nog een USB-C kabel, wat papierwerk en een sim-kaart tool. In deze review kijken we naar het grijze model, maar de Oppo Reno10 Pro is ook verkrijgbaar in de kleur paars.

Design

Het is duidelijk dat Oppo veel aandacht heeft besteed aan het ontwerp van de Oppo Reno10 Pro. De smartphone heeft namelijk een prachtige premium uitstraling. Dit is onder andere te danken aan het grote 6,7-inch 120Hz AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie die aan beide zijkanten licht gebogen is en daardoor mooi doorloopt in de behuizing. Het scherm heeft dunne schermranden en een ronde uitsparing voor de selfiecamera.

De behuizing heeft subtiele rondingen en een zilverkleurig frame. In tegenstelling tot vlaggenschip-smartphones van merken als Samsung en Apple, waarbij de behuizing grotendeels bestaat uit aluminium en glas, bestaat de behuizing van de Oppo Reno10 Pro voornamelijk uit kunststof. Kunststof is een wat minder premium materiaal, maar in mijn persoonlijke mening een prima keuze. Ten eerste is kunststof namelijk een stuk lichter en daarnaast is het gekozen patroon aan de achterkant vingerafdruk bestendig. Daarnaast is kunststof beter bestand tegen vallen op een harde ondergrond. Hier komen we later in deze review op terug, onder het kopje “ongeplande valtest”.

De Oppo Reno10 Pro ligt lekker in de hand en de glimmende achterkant met zilverkleurige ovale camera-module ziet er strak uit. Deze camera-module is uitgerust met drie lenzen. Aan de rechterkant vinden we de power-knop en de volume-knoppen. De USB-C aansluiting, de SIM-tray voor twee SIM-kaarten en de enkele speaker vinden we onderop. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in het scherm. Deze vingerafdrukscanner reageert super snel en is erg accuraat. Een microSD-kaartslot ontbreekt helaas.

Specificaties

Over het ontwerp kunnen we echt niets negatiefs schrijven, de Oppo Reno10 Pro heeft gewoon een prachtige uitstraling. Over de interne hardware kunnen we zowel positieve als minder positieve dingen schrijven. We beginnen met een paar minder positieve punten. Zo is de Reno10 Pro uitgerust met een Snapdragon 778G-processor. Deze processor is al twee jaar oud en is ook te vinden in bijvoorbeeld de mid-range Galaxy A52s. De Oppo Reno10 Pro kostte bij de lancering zo’n 200 euro meer dan de Galaxy A52s, en dan mag je eigenlijk wel een processor uit de Snapdragon 8-serie verwachten.

Tegelijkertijd moeten we wel melden dat de Snapdragon 778G-chipset verder een prima processor is en dat ik in de praktijk eigenlijk niet heb gemerkt dat de Oppo Reno10 Pro is uitgerust met een krachtige mid-range processor in plaats van een nieuwere high-end processor. Dit is waarschijnlijk ook voor een deel te danken aan de aanwezige 12GB werkgeheugen, die de Oppo Reno10 Pro erg geschikt maakt om mee te multitasken. Tijdens een maand lang gebruik heb ik geen enkele last gehad van vastlopers, traag werkende apps of problemen met het gebruik van meerdere applicaties tegelijk. Ook het spelen van spellen is geen enkel probleem, alhoewel je waarschijnlijk wel een verschil merkt als je de meest grafische spellen speelt.

Een ander minpunt is de IP54-rating. Dit wil zeggen dat de Oppo Reno10 Pro niet geschikt is om onder water te dompelen. Veel high-end smartphones, maar ook veel mid-range smartphones hebben tegenwoordig een IP67- of IP68-rating, waardoor het geen enkel probleem is om de smartphone onder de kraan te houden. Nou zal een klein regenbuitje de Oppo Reno10 Pro niet beschadigen, maar toch moet je wel wat voorzichtiger zijn met de smartphone.

Het laatste minpunt, in mijn ogen, is het ontbreken van stereo-speakers. De Oppo Reno10 Pro beschikt namelijk alleen aan de onderkant over een speaker. Deze speaker kan een hoog volume produceren, maar kan niet concurreren met de stereo-speakers op smartphones van Samsung en andere concurrenten. Daarnaast blokkeer je het geluid gedeeltelijk wanneer je jouw hand aan de onderkant van de smartphone vasthoudt. Persoonlijk gebruik ik altijd draadloze oordopjes, dus voor mij is dit geen groot nadeel, maar voor mensen die hun smartphone-speakers veel gebruiken is dit iets om rekening mee te houden.

Camera

Dan is het nu weer tijd voor een pluspunt van de Oppo Reno10 Pro, de camera. De smartphone beschikt aan de achterkant over een driedubbele camera die bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 32MP telelens en een 8MP groothoeklens. Met de hoofdlens maak je prachtige foto’s met veel details. Ook in donkerdere omgevingen kun je mooie plaatjes schieten. De HDR- en Portret-functies leveren mooie resultaten en de camera reageert snel.

Niet alle smartphones in deze prijscategorie hebben een zoomlens, dus het is fijn om een dergelijke lens terug te vinden op de Oppo Reno10 Pro. Net als de hoofdlens maakt ook de zoomlens mooie kleurrijke foto’s met veel details. Wel is de 2x optische zoom wat beperkt. Uiteraard kun je verder inzoomen via digitale zoom, maar met digitale zoom moet je inleveren op de kwaliteit van de foto.

De groothoeklens is wat minder interessant, wat voornamelijk het resultaat is van de lagere 8MP resolutie. Foto’s geschoten met de groothoeklens hebben wat minder detail en missen in mijn persoonlijke mening de wow-factor. Uiteraard is de groothoeklens in sommige situaties wel handig. Bijvoorbeeld wanneer je een groepsfoto wilt maken of wanneer je een gebouw net niet helemaal in beeld krijgt met de reguliere lens.

Voorop vinden we nog een 32MP selfie-camera. Hierover valt weinig op- of aan te merken, want ook deze beelden zijn gewoon goed met veel details en mooie kleuren.

Accu

Een ander positief punt van de Oppo Reno10 Pro is de accu. Ondanks het grote scherm van de smartphone gaat de 4600 mAh accu namelijk opvallend lang mee. Zo kom ik de dag met gemak door, terwijl ik de smartphone eigenlijk de hele dag door voor van alles gebruik. Zo werk ik mijn e-mails bij, schrijf ik elke dag tot een paar uur lang verhalen op de smartphone, staat YouTube vaak tot wel een paar uur aan en speel ik aan het einde van de dag nog even een spelletje.

Nu is het natuurlijk wel zo dat de meeste toptoestellen de dag door komen zonder dat de smartphone opnieuw aan de lader moet, maar wat de accu van de Oppo Reno10 Pro zo interessant maakt is de ondersteuning voor 80W snelladen. Dankzij de SUPERVOOC 80W-ondersteuning is een lege accu na 10 minuten aan de lader weer voor bijna 50 procent opgeladen. Het volledig opladen van een lege accu duurt nog geen half uur.

Ter vergelijking, de iPhone 15 doet er drie tot vier keer zo lang over om volledig op te laden. De Galaxy S23 doet er een half uur over om de accu tot 50 procent op te laden. Mijn vorige smartphone legde ik om deze reden altijd ’s nachts aan de lader zodat de accu ’s morgens weer vol is, maar de Oppo Reno10 Pro leg ik nu alleen ’s middags even een kwartiertje aan de lader zodat ik de dag weer doorkom.

Ongeplande valtest

In het begin van deze review schreef ik dat de behuizing van de Oppo Reno10 Pro grotendeels bestaat uit kunststof en dat dergelijk materiaal wat minder premium aanvoelt dan glas en aluminium, maar daarentegen wel erg stevig is. Dat is natuurlijk leuk in theorie, maar hoe zit dat in de praktijk?

De bouwkwaliteit van een smartphone kun je eenvoudig testen door een valtest uit te voeren, maar uiteraard was ik niet van plan om een gloednieuw toestel opzettelijk te laten vallen. Ongepland heb ik echter toch een valtest uitgevoerd door de Oppo Reno10 Pro per ongeluk vanaf borsthoogte zonder beschermhoes op een betegelde ondergrond te laten vallen. De smartphone viel vol op een hoek van de behuizing en stuiterde vervolgens over de vloer. Ik bereidde me voor op het ergste, maar tot mijn verbazing was er geen enkele schade zichtbaar toen ik de smartphone van de vloer raapte. Een grote opluchting voor mij en een overwinning voor de Oppo Reno10 Pro.

Prijs

De Oppo Reno10 Pro komt met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en verscheen op de markt voor 659 euro. Inmiddels is de smartphone echter al verkrijgbaar vanaf 519 euro (belsimpel). Dit is een belangrijk punt, want met de nieuwe prijs valt de Oppo Reno10 Pro eerder in de mid-range prijscategorie dan in de high-end prijscategorie. In dat geval zijn de minder krachtige processor, de enkele speaker en het ontbreken van een IP68-rating en MicroSD-kaartslot ineens een veel minder groot probleem.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Oppo Reno10 Pro is een prachtige smartphone die lekker in de hand ligt en een mooi duidelijk scherm heeft. De smartphone werkt vloeiend, maakt mooie foto’s, heeft een goedwerkende in-display vingerafdrukscanner en een prima accuduur. Daarnaast kun je de accu dankzij de ondersteuning voor 80W snelladen razendsnel opladen. Ook de aanwezige 256GB opslagruimte is voor vrijwel iedereen meer dan voldoende en dankzij de 12GB werkgeheugen is multitasken geen enkel probleem.

Daarentegen is de Reno10 Pro uitgerust met een mid-range processor en kun je de opslagruimte niet uitbreiden met een microSD-kaart. Ook heeft de smartphone geen stereo-speakers en is de behuizing niet waterdicht.

Als we de plus- en minpunten naast elkaar zetten kunnen we concluderen dat de Oppo Reno10 Pro niet kan concurreren met bijvoorbeeld de Galaxy S-serie. Tegelijkertijd kun je het ook niet echt een mid-range toestel noemen. In sommige aspecten doet de Reno10 Pro het namelijk beter dan de meeste mid-range smartphones. De huidige verkoopprijs van minder dan 550 euro lijkt mij daarom ook een eerlijke prijs. Voor mensen die niet de volle prijs kunnen betalen voor een echte vlaggenschip-smartphone is de Oppo Reno10 Pro een goed alternatief.

Voordelen

– Moderne uitstraling

– Mooi scherm

– Goede camera met zoomlens

– Goede accu met ondersteuning voor 80W snelladen (80W lader meegeleverd)

– Snelle en accurate in-display vingerafdrukscanner

– 12GB RAM om mee te multitasken

– Ongeplande valtest zonder problemen doorstaan

Nadelen

– Mid-range processor

– Geen stereo-speakers

– Geen waterdichte behuizing (IP54-rating)

– Niet mogelijk om opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart