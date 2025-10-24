BOOX Introduceert E-Ink Tablet Boox Note Air5 C

BOOX heeft een nieuwe Android-tablet geïntroduceerd, dat dankzij het E-Ink scherm ideaal is om te gebruiken als e-reader. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 530 euro.

De Boox Note Air5 C is een veelzijdige E-Ink tablet, ideaal voor studie, werk of onderweg. In een persbericht beschrijft het bedrijf de tablet als volgt:

“Het kleurenscherm zonder fel licht, het ontbreken van opdringerige meldingen en de toevoeging van een magnetisch toetsenbord en Pen3 stylus helpt dit model om geconcentreerd te blijven met minder digitale stress. Studenten, onderzoekers, creatieven en professionals profiteren van een rustiger beeld en een vloeiende werkomgeving zonder overprikkeling.”

BOOX levert de Note Air5 C met een Pen3 stylus, die een uitstraling heeft van een klassieke pen met clip en vervangbare punten die in de dop zijn opgeborgen. Het schermoppervlak is licht ruw voor een realistische schrijfervaring. Het scherm is 10,3-inch groot en intern vinden we een octa core processor, 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het is mogelijk om de tablet uit te breiden met een magnetische toetsenbord.

De Boox Note Air5 C krijgt een adviesprijs mee van 529,99 euro. Tijdelijk, tot 28 oktober, ontvang je gratis een magnetische toetsenbordhoes. Vanaf oktober betaal je voor de tablet+toetsenbord bundel 606,99 euro. Je kunt de Boox Note Air5 C bestellen via de webshop van BOOX.