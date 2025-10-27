Nederlandse Adviesprijs Oppo Find X9 (Pro) Uitgelekt

Oppo heeft onlangs de Oppo Find X9 en Find X9 Pro geïntroduceerd in thuisland China. De smartphones komen ook naar Europa en op het internet zijn de vermoedelijke adviesprijzen voor de Nederlandse markt uitgelekt.

In Europa kijken we uit naar de introductie van Oppo’s nieuwe vlaggenschip-smartphones, maar de website Ytechb heeft de vermoedelijke prijzen van deze Oppo Find X9 en Find X9 Pro nu al achterhaald. Volgens de bron krijgt de reguliere Oppo Find X9 in Europa een adviesprijs mee van 999 euro. De Find X9 Pro kost maar liefst 1299 euro. Dat is 150 euro meer dan de Find X8 Pro van vorig jaar.

De Oppo Find X9 beschikt over een 6,59-inch 120Hz OLED-scherm met een piekhelderheid van 3600 nits, een MediaTek Dimensity 9500-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 7025 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP69-certificering).

De Find X9 Pro heeft een groter 6,78-inch OLED-scherm en een grotere 7500 mAh accu. Ook heeft de telelens een 200MP resolutie.

