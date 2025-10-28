High-end OnePlus 15 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone officieel aangekondigd. De OnePlus 15 verschijnt eerst in China op de markt, maar komt uiteraard ook naar Europa. De specificaties van de smartphone zijn indrukwekkend.

De OnePlus 15 beschikt over een groot 6,78-inch AMOLED-scherm met een 165 Hz verversingssnelheid, Qualcomm’s nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset, maximaal 16GB werkgeheugen en een zeer grote 7.300 mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 120W bedraad snelladen en 50W draadloos snelladen.

OnePlus heeft de smartphone ook uitgerust met een “Glacier Cooling System“. Dit nieuwe koelsysteem zorgt ervoor dat de OnePlus 15 niet te warm wordt tijdens lange gamesessies en andere zware taken.

Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop beschikt de OnePlus 15 over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom.

De OnePlus 15 verschijnt op de markt in de kleuren Absolute Black, Mist Purple en Sand Dune. In andere woorden, zwart, paars en zand bruin. De Sand Dune-versie is voorzien van een Micro Arc Oxidation-laag, dat volgens OnePlus drie keer harder is dan aluminium. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met de OxygenOS-schil.

In China krijgt de OnePlus 15 een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 520 euro. Wanneer de smartphone in Europa op de markt verschijnt zal de adviesprijs echter aanzienlijk hoger uitvallen. De OnePlus 13 kreeg in Nederland namelijk een vanafprijs mee van 1000 euro.

OnePlus heeft nog geen Europese releasedatum bekendgemaakt, maar de geruchten spreken over een introductie in november.