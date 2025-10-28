Introductie Nothing Phone (3a) Lite Op 29 Oktober

Nothing heeft officieel bekendgemaakt dat de fabrikant morgen 29 oktober de Nothing Phone (3a) Lite zal introduceren. De eerste details over de nieuwe smartphone doken afgelopen week al op.

Nothing zal deze week alweer de vierde smartphone van dit jaar introduceren. Nadat we eerder dit jaar al kennis maakten met de Nothing Phone (3), (3a) en (3a) Pro, zal de fabrikant morgen de Phone (3a) Lite introduceren.

De fabrikant heeft laten weten dat de Nothing Phone (3a) Lite het “eerste instapmodel” van Nothing is. Ook weten we dankzij een teaser dat de smartphone opnieuw een transparante achterzijde krijgt. Het is onduidelijk of de Glyph Interface weer aanwezig is. Volgens eerdere geruchten beschikt de Phone (3a) Lite over 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Na de officiële introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]