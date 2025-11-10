“Introductie Samsung Galaxy S26 Toch In Januari”

Onlangs schreven wij over een mogelijke vertraging van de Samsung Galaxy S26, waardoor de introductie pas in februari zou plaatsvinden. Nieuwe berichten spreken dit echter tegen. De Galaxy S26-serie zou net als zijn voorganger gewoon in januari geïntroduceerd worden.

Volgens tech-lekker Jukan kloppen de berichten over een introductie in februari of mogelijk zelfs maart helemaal niet. Volgens de bron waren er inderdaad wat problemen met de productie van Samsung’s volgende vlaggenschip-smartphone, maar deze zijn inmiddels verholpen waardoor de lancering uiteindelijk geen vertraging oploopt.

Het volgende Galaxy Unpacked-evenement zal waarschijnlijk eind januari plaatsvinden, waarna de Galaxy S26, Galaxy S26+ en Galaxy S26 Ultra vanaf februari in de winkels liggen. Als dit klopt volgt Samsung ongeveer dezelfde tijdlijn als voor de Galaxy S25-serie.

Jukan claimt verder dat Samsung de Galaxy S26 en S26+ uitrust met een Exynos 2600-chipset, terwijl de Galaxy S26 Ultra gebruikmaakt van een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset.

